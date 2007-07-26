Беларусь и Куба отмечают 15-летие дипломатических отношений

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран активно развивается.

В 2006 году товарооборот между Беларусью и Кубой превысил 20 миллионов долларов. В основном показатель был сформирован за счет поставок в нашу страну сахара-сырца.

Заключенные между сторонами контракты, в частности, по поставкам тракторов и автобусов, позволит во втором полугодии текущего года нарастить белорусский экспорт на Кубу.

В 2006 году в эту страну было поставлено почти 200 тракторов МТЗ. В нынешнем году показатель удвоится. Кроме того, Куба заинтересована в создании с Беларусью совместных производств по выпуску тракторов и прицепов.

До конца года наша страна поставит в Гавану 100 городских автобусов. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества минские автобусы должны пользоваться хорошим спросом на кубинском рынке.

Беларусь считает перспективным сотрудничество с Кубой и в области фармацевтики, прежде всего по созданию совместных производств.

