Беларусь и Китай укрепляют двустороннее сотрудничество

В частности, в военно-технической сфере. Как отметил сегодня Александр Лукашенко, принимая в Резиденции министра обороны КНР Ляна Гуанле, это может стать одним из основных направлений в глобальном взаимодействии Беларуси и Китая. Тёплые отношения, которые установились между нашими странами, говорят о больших перспективах.



Политический диалог Беларуси и Китая начался ещё в 90-х. Первый официальный визит белорусского Президента в КНР состоялся в 95-ом. Потом были ещё три встречи на высшем уровне и совсем недавняя – во время триумфа китайской мысли и техники — на Олимпиаде в Пекине.



Договориться удалось о многом. Например, о сотрудничестве в спорте – белорусский хоккей приживётся на китайской земле, и о сотрудничестве в кредитно-денежной политике. Китай упростил механизм выделения Беларуси кредитов под совместные проекты. Тогда же шла речь и об увеличении товарооборота.



Буквально за последние годы удалось сделать невероятное. Если ещё в 2002-ом он превышал 260 миллионов долларов, то по прогнозу на 2008-ой год достигнет уже полутора миллиардов. Связи, причем во многих сферах, действительно развиваются стремительно. За годы отношений подписано более 80-ти договоров и наиболее значимые — о торгово-экономическом сотрудничестве, избежании двойного налогообложения, о взаимной защите инвестиций.



О сотрудничестве в военно-технической сфере, которая может стать одним из основных направлений в глобальном взаимодействии Беларуси и Китая, говорили сегодня в Резиденции белорусского лидера. Глава государства заметил, что современная обстановка на Западе не совсем благоприятная в военно-политическом отношении. Беларусь настораживает расширение НАТО на Восток и размещение у наших границ элементов ПРО, поэтому укреплению обороноспособности страны значительное внимание.



В беседе с китайским гостем Алексанр Лукашенко напомнил об августовских встречах в Пекине с Председателем КНР. Тогда было предложено создать специальную группу по анализу ситуации в сотрудничестве двух стран и выработать предложения его перспективам. Президент также отметил и блестящую Олимпиаду, которую Китай выиграл даже самой организацией игр.