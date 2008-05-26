Беларусь и Китай обсуждают новый уровень сотрудничества

С официальным визитом в миск прибыла китайская парламентская делегация.

Уже сейчас товарооборот между странами превышает 1,5 миллиарда долларов, а к концу 2008-го должна быть взята новая планка – 2 миллиарда.



Сегодня о многообещающем развитии взаимоотношений говорили парламентарии. Глава делегации Поднебесной отметил Беларусь как важнейшего стратегического партнера Китая в Восточной Европе и на пространстве СНГ.



Завтра зарубежных гостей примут в Совете Республики. Китайская делегация посетит также Национальную библиотеку, мемориальный комплекс "Брестская крепость – герой", национальный парк "Беловежская пуща".