Прямой эфир

Беларусь и Китай обсуждают новый уровень сотрудничества

26 мая 2008 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С официальным визитом в миск прибыла китайская парламентская делегация.

Уже сейчас товарооборот между странами превышает 1,5 миллиарда долларов, а к концу 2008-го должна быть взята новая планка – 2 миллиарда.

Сегодня о многообещающем развитии взаимоотношений говорили парламентарии. Глава делегации Поднебесной отметил Беларусь как важнейшего стратегического партнера Китая в Восточной Европе и на пространстве СНГ.

Завтра зарубежных гостей примут в Совете Республики. Китайская делегация посетит также Национальную библиотеку, мемориальный комплекс "Брестская крепость – герой", национальный парк "Беловежская пуща".

Другие новости рубрики

Все новости
23 мая 2008 18:00

Основная цель - сделать СНГ одной из мировых зон мощного экономического роста

23 мая 2008 17:54

У Совета глав правительств СНГ новый председатель – Беларусь

22 мая 2008 17:30

Комитет госконтроля Беларуси с учетом требований Президента намерен перестроить свою работу