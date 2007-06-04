Беларусь и Казахстан поговаривают о сотрудничестве в космической сфере

Перспективы научно-технического сотрудничества - в центре внимания ученых Беларуси и Казахстана.4 июня в Минске они обсудят условия реализации 60 совместных проектов. В их числе - разработки в области информатики, математики, физики, химии, нефтехимии, а также биотехнологий, экологии, нефтепереработки, общественных и гуманитарных наук. Одним из наиболее перспективных направлений может стать сотрудничество в космической сфере. Особое внимание будет уделено подготовке Национальной выставки Казахстана, которая пройдет в ноябре в Астане. Планируется, что Беларусь представит там свою национальную экспозицию.