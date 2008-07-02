Беларусь и Казахстан намерены укреплять взаимодействие

Один миллиард долларов товарооборота — это малая цифра, заявил в Минске Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в нашей стране Булат Искаков.

По словам дипломата, его республика будет торговать с Беларусью более активно после принятия белорусским правительством мер по стимулированию бизнеса. В настоящее время в инвестировании в Беларусь заинтересован крупнейший казахстанский БТА Банк. Есть интересные программы по созданию совместных предприятий в Гомельской, Гродненской, Могилевской областях. При этом посол признал, что представители казахстанского рынка недостаточно активно работают в Беларуси.

"Кроме того, ранее приход казахстанского бизнеса в Белоруссию сдерживался "золотой акцией", - Болат Искаков. Казахстанский бизнес заинтересован в объектах в Белоруссии, и мы информируем наших бизнесменов, что здесь создаются достаточно льготные условия. Отмена "золотой акции"

стала сигналом".

Также Казахстан заинтересован в транзите нефти через территорию Беларуси и ее переработке на белорусских НПЗ. В настоящее время через Беларусь ежегодно прокачивается до 5 миллионов тонн нефти. Возможности нефтепроводов позволяют поставлять больше. Этот вопрос, по мнению дипломата, можно решить в рамках создаваемого Беларусью, Россией и Казахстаном Таможенного союза.

