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Беларусь и Калининград: по пути экономического сотрудничества

14 июля 2006 14:50
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Белорусская делегация во главе с премьер-министром Сергеем Сидорским посетит с 19 по 20 июля Калининградскую область. Главной темой переговоров станет создание технических и экономических условий для перевалки отечественных внешнеторговых грузов через порт Калининграда.Этот вопрос -  в повестке белорусско-российско-литовского совещания, которое пройдет во время визита. Помимо этого состоятся переговоры о перспективах сотрудничества Беларуси  и Калининградской области. Делегация также ознакомится с местным портовым комплексом и примет участие в церемонии закладки Белорусского сквера, который появится в Калининграде.

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