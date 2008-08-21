Беларусь и Кабардино-Балкария намерены обойтись без посредников в торгово-экономических связях

Такое заявление сегодня прозвучало в ходе встречи Главы нашего государства с Президентом Кабардино-Балкарской Республики Арсеном Каноковым. В ходе переговоров, которые состоялись в Сочи, основное внимание было уделено развитию торгово-экономических отношений. Александр Лукашенко заявляет, что активизация торговли между Беларусью и Кабардино-Балкарией требует конкретных практических действий, а Арсен Каноков говорит, что ждет в гости в Кабардино-Балкарии белорусского Президента.



Совершенно незнакомый для нас торговый партнер – Кабардино – Балкарская Республика России. Товарооборот с кабардинцами исключительно мизерный да и тот через посредников. Сочи сегодня стали тем местом, где сошлись торговые планы и интересы Беларуси и Кабардино – Балкарии.



В начале встречи гость извинился, что отрывает Главу белорусского государства от отдыха, на что Александр Лукашенко ответил: что как раз приехал сюда работать и два-три дня остается здесь по приглашению Дмитрия Медведева. Пояснил: каждый день здесь, в Сочи, проходят встречи. Подобное общение — ценный опыт. Александр Лукашенко из первых уст узнает, что происходит на Кавказе.



В ходе переговоров основное внимание уделили развитию торгово-экономических отношений. Арсен Каноков имеет большой опыт работы в бизнесе и как оказалось, доктор экономических наук. К сожалению, сегодня взаимный товарооборот сравнительно невелик и совершенно не соответствует экономическим потенциалам Беларуси и Кабардино-Балкарии.



Александр Лукашенко считает, что активизация торгово-экономических отношений между Беларусью и Кабардино-Балкарией требует конкретных, практических, действий. Кабардино-Балкария как административное образование, существует с 30-ых годов прошлого столетия. Этот регион Юга России сравнительно невелик. Населения тут даже меньше 1 миллиона: кабардинцы, русские и балкарцы.



Основа белорусского экспорта в эту республику — мебель, изделия из цемента и бетона, пластмассы, интегральные схемы, продукты. Белорусские предприятия готовы поставлять в этот регион дорожно-строительную, сельскохозяйственную, карьерную, коммунальную технику, а также холодильники и товары народного потребления. Пока же ни Баксан, ни Нарткала, ни Тырныауз (а это самые крупные города в Кабардино-Балкарии) не очень-то знакомы с товарами, произведенными в Беларуси.



Президент уверен, что вполне возможно в самое ближайшее время устранить излишние посреднические звенья в торговле между субъектами хозяйствования Беларуси и этого региона Юга России. Арсен Каноков, Глава Кабардино-Балкарии, поблагодарил Президента Беларуси за возможность этой встречи. И рассказал, что делается в его регионе для поддержания и развития добрых отношений с белорусами. Посетовал лищь на то, что приходится закупать белорусскую технику через многочисленных посредников.



По итогам встречи в Сочи Арсен Каноков пригласил Президента Беларуси посетить Кабардино-Балкарию. А Александр Лукашенко заметил: общение напрямую, как это практикуется между нашей страной и различными российскими регионами, приводит в итоге к обоюдной цели — наращиванию торгово-экономических показателей.