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Беларусь и Иран на пути динамичного развития и всестороннего сотрудничества

11 февраля 2008 11:56
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Дипломатические отношения между странами установлены весной 1993 года и в последние годы заметно активизировались.

Это отметил глава белорусского государства Александр Лукашенко в поздравлении президенту Исламской Республики Иран Махмуду Ахмадинежаду по случаю национального праздника - 29 годовщины Исламской революции в Иране.

Президент Беларуси выразил уверенность, что отношения дружбы и партнерства между двумя странами будут содействовать реализации совместных проектов на пользу белорусского и иранского народов.

В феврале 1979 года в стране был свергнут просуществовавший более 25 веков  монархический режим и к власти пришло шиитское духовенство. Иранцы по всей стране вышли на многотысячные митинги в поддержку исламских ценностей и курса правительства. Главная демонстрация прошла на столичной площади Азади, где собралось до миллиона человек.

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