Беларусь и Иран едины в стремлении к справедливому миропорядку

Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Геннадий Новицкий. В Минске состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Беларуси Абдоль-Хамидом Фекри. Страны демонстрируют близость позиций на международной арене, конструктивно взаимодействуют в рамках ООН и Движении неприсоединения.



Иран оказал поддержку нашей стране при выборах в Экономический и социальный совет ООН. На сегодняшней встрече обе стороны также отметили еще один важный аспект взаимоотношений: товарооборот Беларуси и Ирана за последние годы увеличился более чем в два раза и достиг почти 76 миллионов долларов США.