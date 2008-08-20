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Беларусь и Иран едины в стремлении к справедливому миропорядку

20 августа 2008 13:54
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Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Геннадий Новицкий. В Минске состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Беларуси Абдоль-Хамидом Фекри. Страны демонстрируют близость позиций на международной арене, конструктивно взаимодействуют в рамках ООН и Движении неприсоединения.

Иран оказал поддержку нашей стране при выборах в Экономический и социальный совет ООН. На сегодняшней встрече обе стороны также отметили еще один важный аспект взаимоотношений: товарооборот Беларуси и Ирана за последние годы увеличился более чем в два раза и достиг почти 76 миллионов долларов США.

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