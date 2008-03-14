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Беларусь и Индия имеют хороший потенциал для сотрудничества в военной сфере

14 марта 2008 12:20
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Об этом заявил сегодня министр обороны Беларуси генерал-полковник Леонид Мальцев на встрече с начальником Генштаба Армии Индии генералом Дипаком Капуром. Акцент был сделан на системах управления войсками, оружием, оптике, модернизации вооружений и техники. В свою очередь индийский гость отметил, что у Беларуси и Индии есть много общего в сфере миротворческих операций, в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом. Делегация вооруженных сил Индии уже посетила несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса Беларуси, а сегодня побывают в военной академии.

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