Беларусь и Грузия рассматривают возможность подписания более 10 двусторонних договоров

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в Беларуси Давид Залкалиани. В настоящее время страны сотрудничают в основном в соответствии с документами, действующими в рамках СНГ. В скором времени к подписанию будут готовы как минимум три договора.



Заинтересованность Грузии в развитии двусторонних отношений с Беларусью, по словам посла, продиктована не только выгодным геополитическим расположением Беларуси, но и уровнем экономики. Вскоре должна возобновиться работа межправительственной торгово-экономической комиссии.