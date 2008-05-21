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Беларусь и Грузия рассматривают возможность подписания более 10 двусторонних договоров

21 мая 2008 16:51
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Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в Беларуси Давид Залкалиани. В настоящее время страны сотрудничают в основном в соответствии с документами, действующими в рамках СНГ. В скором времени к подписанию будут готовы как минимум три договора.

Заинтересованность Грузии в развитии двусторонних отношений с Беларусью, по словам посла, продиктована не только выгодным геополитическим расположением Беларуси, но и уровнем экономики. Вскоре должна возобновиться работа межправительственной торгово-экономической комиссии.

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