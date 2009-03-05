Беларусь и Греция заключили межправительственное соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве

Кроме того, представители внешнеполитических ведомств двух государств намерены обсудить взаимодействие в политической и экономической областях, правовой и гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций, включая ОБСЕ.Отметим, в 2008 году белорусско-греческий товарооборот превысил 18 миллионов долларов. Мы отправляем в эту страну кондитерские изделия, пиломатериалы, пушнину и искусственные нити. Из Греции получаем плоды, табачное сырье, изделия из алюминия. В Беларуси зарегистрировано семь предприятий с участием греческого капитала.



С греческими коллегами последние годы хорошо сотрудничают и наши спасатели. Работу вертолета Ми-26 МЧС Беларуси, который минувшим летом тушил лесные пожары в Греции, высоко оценили в стране. Зарубежные специалисты надеются, что и в этом году белорусы помогут в случае необходимости. И, как сообщили в МЧС нашей республики, с аналогичной просьбой обратилась турецкая сторона. Теперь слово за спасателями.