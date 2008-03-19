Беларусь и ФРГ - на пути совместной борьбы с трансграничной преступностью

В Минске с рабочим визитом находится делегация Федерального ведомства криминальной полиции Германии. В числе обсуждаемых - вопросы совместного противодействия криминальному автобизнесу, торговле людьми и незаконному обороту наркотиков. Cегодня представители криминальной полиции ФРГ встретилисься с руководством внутренних дел Беларуси, а завтра ознакомятся с организацией учебного процесса в Академии МВД и Международном учебном центре подготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми.



Доверие людей должно быть главным принципом в работе правоохранителей. Так считает Президент Федерального ведомства криминальной полиции ФРГ Йорк Цирке. Сегодня немецкого гостя принимали в МВД Беларуси. Это первый визит в Беларусь представителя криминальной полиции такого уровня. Глава федерального ведомства высоко оценил работу белорусских правоохранителей. Сегодня же немецкая делегация посетила спецподразделение по борьбе с терроризмом "Алмаз".