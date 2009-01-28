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Беларусь и Евросоюз намерены вести диалог в атмосфере доверия и развивать взаимовыгодные партнерские отношения

28 января 2009 09:03
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Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны по итогам встречи министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова с "тройкой" ЕС в Брюсселе. Европейскую сторону представляли глава МИД Чехии, председательствующей в ЕС, высокопоставленные сотрудники секретариата Совета ЕС и МИД Швеции, которая примет председательство в Евросоюзе со второй половины 2009 года. По итогам стороны отметили, что позитивная динамика отношений Беларуси и Евросоюза сохраняется. Надо идти дальше, включая инициативу ЕС о создании Восточного партнерства. А еще зарубежные эксперты высоко оценили действия Беларуси в условиях недавнего газового кризиса. Вывод: наша страна надежный партнер Евросоюза в энерготранзите.

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