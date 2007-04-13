Беларусь и Европа ведут диалог о политике добрососедства

Вопросы энергетического диалога Беларуси с Евросоюзом обсуждаются на межмидовских белорусско-венгерских консультациях в Будапеште. В повестке дня - обмен информацией о внешнеполитических приоритетах двух стран, интеграционных процессах на пространстве СНГ и на Балканах.

Стороны рассмотрят общие тенденции энергетической безопасности в Европе, политики добрососедства ЕС, обсудят взаимные интересы. Участники диалога уже дали предварительную оценку развитию сотрудничества в текущем году. На сегодня запланированы переговоры белорусской делегации с руководством Венгерского института по международным делам, который действует при Министерстве иностранных дел этой страны.