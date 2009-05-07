Беларусь и ЕС открывают новую страницу в отношениях

Это отмечено на встрече в Праге главы белорусского МИДа Сергея Мартынова с генеральным секретарем Совета Евросоюза Хавьером Соланой.

Встреча прошла до начала саммита по «Восточному партнерству». В рамках этой европейской программы и всего ЕС, Беларусь намерена предложить своим соседям проекты в сфере приграничного сотрудничества, транзита электроэнергии, инфраструктуры и логистики.

Саммит «Восточное Партнерство» начал работу в Чехии. В рамках диалога 27 стран ЕС и Беларуси, Армении, Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы, будет рассмотрен целый ряд вопросов экономического и социального характера. Не смотря на то, что переговоры в рамках саммита еще идут, уже есть и вполне конкретные решения. По итогам саммита ожидается принятие совместной декларации стран-участниц. В проекте документа выражена уверенность, что эта инициатива «принесет устойчивые и ощутимые преимущества гражданам всех стран-участниц».

– Пришло время для видимых шагов, чтобы внести изменения в отношения с нашими восточноевропейскими партнерами, – отметил президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Восток – дело тонкое. Восточная Европа – дело и того тоньше. Так решили в ЕС и пригласили на саммит в Прагу лучших экспертов по этому жизненно важному для будущего всей Европы вопросу – восточных соседей союза 27. При этом еще до начала официальной работы форума стало понятно, саммит, проходящий в стране-председателе ЕС Чехии, формальностью не будет. Время для формализма в отношениях, которым нередко грешили европейцы в прошлые годы, закончилось. В эпоху мирового экономического кризиса терять возможности для взаимовыгодного сотрудничества – себе дороже.

И первые же документы – лучшее тому свидетельство. Так еврокомиссия и белорусская сторона приняли совместную декларацию в области энергетики. В программном документе отмечено, что Европейский союз и Беларусь намерены развивать региональное сотрудничество в области энергетических рынков и энергетической безопасности. На этом, впрочем, заинтересованность Европы в Беларуси и других странах программы не исчерпывается.

И хотя, эксперты отмечают, установочный саммит вряд ли решит все вопросы, начало диалогу будет положено. С этим же будет связан и еще один немаловажный аспект пражского саммита. Именно благодаря участию Беларуси «Восточное партнерство» становиться немаловажным дополнительным пространством для диалога между ЕС и Россией. И запад с востоком это прекрасно понимают.

– Активизация западного сотрудничества Беларуси должна подстегнуть российскую бюрократию, чтобы проводили более энергичную и гибкую политику по отношению к Беларуси, – считает председатель попечительского совета Института проблем глобализации Михаил ДЕЛЯГИН.

При этом, как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, Беларусь сделает все, чтобы «Восточное партнерство» не стало площадкой для демонстрации антироссийских позиций. И это в России так же осознают очень хорошо.

– Беларусь – та страна, которая на протяжении веков остается для России приоритетной. Это страна, с которой Россия строит дружеские отношения. Близкая по духу, культуре, общей истории, – отмечает академик Евразийской Академии Телевидения и радио, доктор политических наук Людмила АДИЛОВА.

Таким образом, саммит – один из первых шагов по дороге, которую необходимо будет пройти всем. И то, что эта дорога – приоритет для Единой Европы, равно как и для стран-участниц «Восточного партнерства» очевидно, как и то, что будет продолжена. Тем более, что следующая страна председатель ЕС – Швеция – соавтор программы и одна из самых активных сторонников мудрого, взвешенного и прагматичного подхода. Подхода – за которым будущее Европы. Всей Европы.

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.