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Беларусь и Азербайджан говорят о введении безвизового режима

16 января 2007 10:17
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Парламентарии рассмотрят Соглашение между Беларусью и Азербайджаном о взаимных безвизовых поездках. Согласно документу граждане государства одной стороны, независимо от постоянного места жительства, могут въезжать, следовать транзитом и временно находиться на территории государства другой стороны без виз. При этом необходимо соблюдать законодательство страны, в которой находишься. Соглашением оговаривается, что каждая из сторон имеет право отказать в разрешении на въезд или сократить срок пребывания на своей территории, не объясняя мотивов.

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