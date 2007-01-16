Беларусь и Азербайджан говорят о введении безвизового режима

Парламентарии рассмотрят Соглашение между Беларусью и Азербайджаном о взаимных безвизовых поездках. Согласно документу граждане государства одной стороны, независимо от постоянного места жительства, могут въезжать, следовать транзитом и временно находиться на территории государства другой стороны без виз. При этом необходимо соблюдать законодательство страны, в которой находишься. Соглашением оговаривается, что каждая из сторон имеет право отказать в разрешении на въезд или сократить срок пребывания на своей территории, не объясняя мотивов.