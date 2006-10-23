Беларусь и Армения подписали Соглашение о взаимной защите секретной информации

Премьер-министр Сергей Сидорский и его армянский коллега Андраник Маркарян 23 октября в Ереване подписали Соглашение о взаимной защите секретной информации между правительствами Беларуси и Армении.

КГБ Беларуси и Совет национальной безопасности Армении проведут переговоры и подпишут вслед за межправительственным межведомственное соглашение, в котором определят порядок реализации документа.

Кроме того, главы правительств подписали соглашение в области геодезии и картографии, дистанционного зондирования земли, создания и ведения земельного кадастра. Также был подписан протокол взаимодействия между таможенными комитетами двух стран, соглашение между Министерством спорта и туризма Беларуси и Госкомитетом физической культуры и спорта Армении, а также договор о сотрудничестве между городами Каджаран и Жодино.