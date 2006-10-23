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Беларусь и Армения подписали Соглашение о взаимной защите секретной информации

23 октября 2006 10:51
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Премьер-министр Сергей Сидорский и его армянский коллега Андраник Маркарян 23 октября в Ереване подписали Соглашение о взаимной защите секретной информации между правительствами Беларуси и Армении.

КГБ Беларуси и Совет национальной безопасности Армении проведут  переговоры  и  подпишут  вслед   за межправительственным межведомственное  соглашение, в котором определят порядок реализации документа. 
Кроме   того,  главы  правительств  подписали  соглашение   в области геодезии и картографии, дистанционного зондирования земли, создания и  ведения  земельного  кадастра.  Также  был  подписан  протокол  взаимодействия  между таможенными комитетами двух стран, соглашение  между  Министерством  спорта  и туризма Беларуси и Госкомитетом физической культуры и спорта Армении, а также договор о сотрудничестве между городами Каджаран и Жодино.

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