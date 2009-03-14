Беларусь и Армения планируют создать совет делового сотрудничества

Он поможет увеличить объемы двусторонней торговли. Договоренность об этом достигнута накануне в Ереване в ходе встречи Президентов Александра Лукашенко и Сержа Саргсяна.

Глава нашего государства подчеркнул, что у двух стран нет закрытых тем для переговоров. Александр Лукашенко озвучил перечень вопросов, которые он обсудит со своим коллегой Сержем Саргсяном в Ереване - это сотрудничество в финансовой, экономической и военно-технической сферах.

Президент Беларуси: «У нас нет вообще закрытых тем для переговоров. Начиная от военно-технического сотрудничества и заканчивая экономическим, вопросами торговли. Мы этого никогда не скрывали. Поэтому всё это мы будем обсуждать, поэтому тот кто переживает, пусть не переживает, тот кто волнуется, пусть не волнуется. Я приехал в братскую для меня страну. Меня здесь понимают, вы у нас родной близкий человек. Мы знаем прекрасно, как живут армяне здесь, как живут они у нас. Поэтому мы с вами обсудим много вопросов, которые, и решим многие вопросы, которые подлежат решению.»

Нынешний визит главы белорусского государства в Ереван придаст хороший импульс развитию торгово-экономических отношений между странами. Армения занимает 11 место в товарообороте Беларуси со странами СНГ, что не соответствует двухстороннему потенциалу. В 2008-м объем взаимной торговли составил 28 миллионов долларов. В структуре белорусского экспорта в Армению самая устойчивая позиция у продукции машиностроения.

