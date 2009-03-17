Беларусь и Армения будут вместе противостоять современным вызовам и угрозам безопасности

В Минске прошли переговоры госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Юрия Жадобина и секретаря Совета Национальной Безопасности Армении Артура Багдасаряна.По итогам встречи был подписан меморандум по актуальным проблемам – таким, как международный терроризм, наркотрафик, незаконная миграция и торговля людьми, всего 11 пунктов. Учитывая, что Армения в настоящее время председательствует в организации Договора о коллективной безопасности, обсуждались также вопросы развития интеграционных процессов в рамках ОДКБ.