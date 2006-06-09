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Беларусь и Алтай готовы к созданию совместного производства

09 июня 2006 11:33
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За последний год товарооборот Беларуси с этим российским регионом увеличился почти на треть. Об этом заявил премьер-министр Сергей Сидорский на встрече с главой администрации Алтайского края  Александром Карлиным, который находится в стране  с официальным визитом. Глава белорусского правительства заметил, что Алтай - мощный машиностроительный комплекс России. И уже есть примеры успешного сотрудничества с этим регионом. Россияне импортируют двигатели, запчасти для железнодорожных локомотивов, вагоны. Белорусы поставляют грузовые автомобили, тракторы, сахар. Сотрудничать будут еще  активнее.

Белорусский премьер и алтайский губернатор подписали протокол договоренностей на 2007-2008 годы. Подписан также меморандум о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой республики и межрегиональной Ассоциацией экономического взаимодействия "Сибирское соглашение".

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