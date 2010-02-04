Беларусь – хороший пример создания мостов сотрудничества в Евросоюзе

О готовности Беларуси к цивилизованному диалогу с европейскими структурами говорили в Совете Республики и на встрече с руководителем директората Совета Европы по демократическим институтам.

Стороны отметили: контакты на различных уровнях в последнее время заметно расширились. И, по мнению представителя руководящего звена Совета Европы, Беларусь – хороший пример «создания мостов» сотрудничества.

Шилдерик Петер Кристиан Шаапфельд, руководитель директората Совета Европы по демократическим институтам:

Мы отмечаем активизацию диалога между Беларусью и европейскими структурами, о чем свидетельствует возросшее число контактов на различных уровнях. Видим это даже по тем визитам, которые состоялись. Директорат Совета Европы в своей работе уделяет особое внимание эффективности и качеству управления. В том числе местному самоуправлению. Мы можем также обсудить и эту тему.