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Беларусь готовится к выборам депутатов местных советов

12 октября 2006 11:50
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Для проведения выборов в столице образовано 55 избирательных округов. В числе первоочередных мероприятий по подготовке к выборам местных советов 25 созыва - формирование состава Минской городской избирательной комиссии по выборам. Его планируется утвердить уже на следующей неделе на совместном заседании Президиума Мингорсовета и Мингорисполкома. Всего в Мингорсовет должно быть избрано 55 депутатов. Если ранее минимальное количество кандидатов, которые могут баллотироваться по округу, составляло два человека, то сейчас выборы пройдут и с одним кандидатом.

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