Беларусь готова вести диалог с Литвой на любом уровне

Об этом заявил Александр Лукашенко во время интервью литовским СМИ.

В преддверии визита главы нашего государства в Вильнюс, журналисты Литовского национального телевидения и газеты «Литувас Ритас» задали белорусскому лидеру несколько вопросов. К слову, это крупнейшие средства массовой информации в Литве.

Журналистов из прибалтийской страны больше интересовали вопросы внутренней политики нашей республики, нежели торгово-экономическое взаимодействие Беларуси и Литвы.

Говоря об отношениях Беларуси с Евросоюзом и Литвой, Александр Лукашенко подчеркнул, что здесь не должно быть каких-либо барьеров.

- Мы готовы вести диалог на любом уровне. Это не нормально, когда главы государства не встречаются и не определяют перспективы во взаимоотношениях. Особенно в такие острые периоды, как мировой финансовый кризис. Я ожидаю хорошей, доброй встречи с моим коллегой – президентом Литовской республики. У нас есть о чем поговорить, - сказал Александр Лукашенко.

Сегодня Литва – один из важнейших экономических партнеров Беларуси. Республика занимает девятое место в общем товарообороте с Беларусью. В прошлом году он вырос на 15%. При этом белорусской продукции на литовский рынок поступило более чем на 600 млн. долларов.

Интервью Президента литовским СМИ длилось почти два часа. Александр Лукашенко ответил более чем на три десятка вопросов журналистов.

- Мы не зашоренные люди, мы знаем, чего от нас ждут народы. Нам надо проревизировать наши отношения, наметить глобальные пути нашего сотрудничества с Литовской Республикой. И мы это обязательно сделаем. Мы не хотим иметь на границах важных направлений нашего сотрудничества недоброжелательных людей, поэтому очень рассчитываем на балтийские государства, особенно на Литву, - заявил Президент.