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Беларусь готова вести диалог с БДИПЧ ОБСЕ по совершенствованию избирательного законодательства

23 декабря 2008 11:50
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Об этом заявили в МИД страны. Бюро по демократическим институтам и правам человека выразило намерение посетить Беларусь с визитом на уровне руководства. С учетом этого наше внешнеполитическое ведомство уже направил официальное приглашение, в котором подтверждена готовность к предметному диалогу с Бюро по обозначенной проблематике. Ожидается, что консультации по определению дальнейших форм взаимодействия Беларуси и БДИПЧ ОБСЕ по избирательному законодательству состоятся в январе 2009 года в Минске.

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