Беларусь готова развивать сотрудничество с компанией "Хайникен"

Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с ее руководством. В беседе с председателем Исполнительного совета, президентом "Хайникен" Жаном-Франсуа ван Боксмеером Глава государства высказал удовлетворение тем, что к нам приходят такие крупные инвесторы. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси давно определились с требованиями ко всем отечественным и зарубежным компаниям которые работают и будут работать на нашем пивном рынке. Минск надеется на участие иностранных холдингов во всем производственном цикле, начиная от выращивания пивоваренного ячменя.



Развитие сотрудничества с компанией "Хайникен" не должно повлиять на работу отечественных производителей пенного напитка. Президент в беседе с зарубежными гостями подчеркнул, что не хотелось бы потерять белорусские бренды и наши марки пива.



В свою очередь, Жан-Франсуа ван Боксмеер подчеркнул, что очень долгое время присматривался к Беларуси и сегодня рад приступить к практическим шагам. Глава "Хайникен" охарактеризовал бизнес-климат в нашей стране как стабильный и предсказуемый.



Пивоваренная компания "Хайникен" была основана в 1864 году и в настоящее время по мощности пивоваренных заводов занимает третье место в мировом рейтинге производителей пива и первое в Европе. По состоянию на январь 2008 года компания владела 119 пивоваренными заводами в 65 странах мира.