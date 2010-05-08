Беларусь готова провести саммит глав государств СНГ в Минске

Завершилась неформальная встреча глав государств-участников СНГ.

Экономическая составляющая - главная во взаимодействии стран Содружества. Об этом заявил Александр Лукашенко. Наша республика по-прежнему выступает приверженцем укрепления тесных интеграционных связей. По мнению белорусской стороны, благодаря Содружеству удалось обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств СНГ.

Сегодня перед государствами стоит общая задача модернизации экономик – отметил Президент России Дмитрий Медведев, открывая неформальный саммит. Нынешние инициативы России — об экономическом сотрудничестве на базе свободной торговли, энергетическом и транспортном, общей миграционной политике, взаимодействии в области культуры, науки — это продолжение белорусских предложений, которые мы выдвигали еще в 2008.

А в следующем году СНГ будет отмечать свое 20-летие. Беларусь готова в юбилейном 2011 году провести саммит глав государств СНГ в Минске, где расположена штаб-квартира Содружества.