Беларусь готова принять ливанских детей

Детей из семей, которые пострадали в зоне ливано-израильского конфликта, примет Беларусь. Такую инициативу главы государства поддержала организация объединенных наций. Белорусская сторона сейчас ведет активную проработку с ООН вариантов реализации гуманитарной миссии. Между тем, отечественные здравницы уже заявили о своей готовности к приему детей.

Главная тема мировых СМИ по-прежнему - кризис на Ближнем Востоке. Печальная статистика: из сотен погибших и более трех тысяч раненых в Ливане треть - дети. В почти стотысячном потоке беженцев треть - несовершеннолетние. В какой-то степени эти цифры объясняются тем, что на юге Ливана в семьях традиционно много детей. Сейчас им срочно необходимы продукты, лекарства и одежда. В ЮНИСЕФ подсчитали, что для оказания эффективной помощи детям в Ливане потребуется около 20 млн. евро.

Нельзя не учитывать и долговременных последствий конфликта. Для многих детей это психологическая травма на всю жизнь. Каждый день вокруг них гремят взрывы и гибнут близкие. Более того, теперь тысячам из них, скорее всего, придется провести месяцы или даже годы в лагерях беженцев.

В белорусских здравницах есть все условия для реабилитации и отдыха. Руководство детского оздоровительного центра "Ждановичи" заверяет, что даже почти при 100-процентной заполняемости здесь готовы разместить полсотни детей из Ливана. Центр имеет 10-летний опыт социально-психологической реабилитации детей. Здесь готовятся к встрече восточных гостей и считают, что смена обстановки обязательно пойдет пострадавшим на пользу. В детском центре полноценное шестиразовое питание. Плюс ко всему - всевозможные медицинские процедуры. Полноценный отдых и лечение можно будет совмещать с учебой. Имеется необходимая школьная база.

О готовности к приему детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке заявили уже 23 белорусские здравницы. Кроме того, рассматриваются вопросы и совместного отдыха ребят с родителями.

