Беларусь готова принять детей из семей, наиболее пострадавших от конфликта на Ближнем Востоке

Это заявлено в послании Президента Александра Лукашенко на имя Генсека ООН Кофи Аннана. Соответствующие указания даны главой белорусского государства правительству страны. Вчера ночью группа очередная белорусских граждан покинула Ливан. В сирийскую столицу они прибыли днем. В дамасском аэропорту к эвакуированным в составе автоконвоя присоединились еще около 70 граждан Беларуси. Они добирались из Ливана в Сирию самостоятельно. Всего на на спецрейс зарегистрировались около 130 наших сограждан. Еще около 50 человек, которые ранее заявляли о желании покинуть Ливан, изменили свое решение и проинформировали белорусское диппредставительство в Дамаске о намерении остаться. С ними будет поддерживаться связь, чтобы при необходимости эвакуировать.