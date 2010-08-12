Беларусь готова оказать дополнительную помощь России в борьбе с пожарами

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В этой помощи не стоит искать каких-то политических мотивов, это общая беда, – отметил белорусский лидер.

В нашей стране также непростая ситуация с аномально жаркой погодой. От засухи сильно страдают южные регионы. Однако в Беларуси есть хороший опыт работы в подобных ситуациях, контролируется фактически каждый километр. Тушение очагов идет на стадии появления. Две недели назад таким образом было ликвидировано полтысячи пожароопасных ситуаций. И не одна деревня не пострадала. Опираясь на свой опыт, Беларусь готова помогать России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Какая может быть политика, когда в огне горят деревни и люди? Мы никогда не будем считать Россию и россиян чужой для себя страной и чужими для себя людьми. Беда для всех нас общая. Если необходимо, с западной части мы готовы сформировать отряды и направить для борьбы с этим страшным явлением. У нас есть определенный опыт, мы готовы России помогать, если это будет нужно.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан:

– С мая ни одного дождя, все потеряли: озимые, яровые. Аномальная засуха по регионам, у которых есть большое животноводство, сильно ударила. Есть вопросы по картофелю.