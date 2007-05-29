Беларусь готова к серьезному союзу с Россией

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с делегацией Сибирского федерального округа.

Белорусская сторона будет четко придерживаться достигнутых ранее договоренностей с Российской Федерацией, подчеркнул глава государства в беседе с руководителем делегации - губернатором Красноярского края Александром Хлопониным. Мы никогда Россию не подводили, даже в мелочах, и Беларусь не станет частью какого-либо государства.

Также в ходе встречи Александр Лукашенко заявил о намерении Беларуси наращивать торгово-экономическое сотрудничество с регионами Сибири.

Российский губернатор, говоря о проблемах во взаимоотношениях между Беларусью и Россией, выразил уверенность, что они будут разрешены на уровне президентов двух стран. Для России нет важнее и нужнее партнера, чем Беларусь, заявил Александр Хлопонин.