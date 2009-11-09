Беларусь- Европа. Итоги недели

Процесс налаживания отношений идет семимильными шагами.

На неделе в Минске для тематического разговора собрались представители госструктур, политологи и аналитики, депутаты Бундестага Германии, Европарламента, дипломаты различных европейских государств. Трехдневный Минский форум «Беларусь и Восточное партнерство» завершился.

Журналисты растащили на цитаты высказывания Главы Администрации Президента. Владимир Макей говорил о том, что Беларусь разделяет европейские ценности и готова без оговорок участвовать в программе «Восточное партнерство». Однако, наша позиция непоколебима в некоторых вопросах. Например, Беларусь ожидает от Совета ЕС полной отмены санкций.

- Нельзя одновременно протягивать одну руку для политического диалога, а другой чинить препятствия в развитии торгово-экономических связей и контактов между людьми, - сказал Владимир Макей.

Речь о все тех же торговых барьерах и непомерно высоких ценах на шенгенские визы для белорусов.

О взаимодействии с Европейским союзом на неделе высказался и Президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер считает недопустимым, чтобы участие страны в общеевропейских процессах перечеркнуло выгоду от интеграции с Россией и другими государствами СНГ. Важно помнить о двух вещах — во главе угла любой многовекторности всегда национальные интересы, а Беларусь для Европы не менее полезный партнер, чем Европа для Беларуси.



О снятии барьеров на неделе Александр Лукашенко говорил с министром иностранных дел Латвии. Дипломат поведал Президенту о том, что его страна активно лоббирует облегчение визового режима для белорусов.



Свой визит в Беларусь глава внешнеполитического ведомства Латвии назвал историческим. C момента обретения независимости нашей прибалтийской соседки, министр латвийского МИД приезжает впервые. Между тем, Латвия один из крупнейших торгово-экономических партнеров Беларуси. Если говорить о политических отношениях, следует напомнить, что официальная Рига способствовала включению официального Минска в программу “Восточное партнерство”. По версии белорусского Президента, в поддержке на международном уровне, в том числе и по проектам Евросоюза, со стороны Латвии чувствуется отношение доброжелательного соседа. А при таких добрых отношениях легко будет решить и общегосударственную задачу восстановления докризисного объёма транзита товаров. Речь о латвийских портах. В новом времени это выгодно и Минску, и Риге.

Евросоюз начал осознавать значимость Беларуси как полноправного партнера. И динамика белорусско-европейского диалога открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с отдельными государствами Единой Европы, например с Германией.

Немецкий бизнес на неделе был в гостях у Президента Лукашенко. В Беларуси есть много отраслей, куда могут прийти германские инвесторы. Важнейший стимул развития отношений - экономическая целесообразность. Инвестиционный климат в Беларуси постепенно улучшается, активно и масштабно идет либерализация. Сделать рывок в сфере белорусско-германского экономического взаимодействия поможет неправительственный Совет делового сотрудничества двух стран. Известные прагматизмом немцы давно оценили все плюсы. Руководителя немецкой делегации не разочаровал даже «кризисный» 2009-й. В Беларуси за этот год он успел побывать уже 4 раза.



Налаживание отношений Беларуси с Евросоюзом — тема актуальная. И не столько пото