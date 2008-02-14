Беларусь есть и останется основным партнером России в мире

Об этом заявил в Москве Президент России Владимир Путин, проводя свою итоговую пресс-конференцию.Он также отметил, что после президентских выборов в России, 2 марта, курс Москвы на создание Союзного государства с Минском не изменится.



Комментируя возможное присоединение Украины к НАТО, Владимир Путин заявил, что Россия может перенацелить свои ракеты на Украину в случае, если оттуда будет исходить угроза национальной безопасности Российской Федерации. Путин также добавил, что решение о вступлении в НАТО принимается руководством Украины "явочным порядком" без проведения референдумов и учета общественного мнения.