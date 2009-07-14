Беларусь для Польши — ключевой партнер на Востоке

Об этом заявил сегодня в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Генрык Литвин.

По мнению дипломата, Польша ожидает большей активности от государств, приглашенных в Восточное партнерство. Что касается серьезных проектов, в первую очередь, ожидаются конкретные инициативы с белорусской стороны. При этом Польша выступает здесь не как сосед, а больше как член Европейского Союза.

Глава польской дипмиссии сообщил также, что сейчас готовится встреча премьеров двух стран.

— Мы прежде всего ожидаем, что инициатива будет исходить от наших белорусских партнеров, а также от украинских, молдавских и других. Если говорить о серьезных проектах, прежде всего мы рассчитываем найти инициативу с белорусской стороны. Просто эту возможность надо использовать, — заявил Генрык Литвин.