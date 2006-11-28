Беларусь была и остается активным сторонником развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве

28 ноября об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в Минске.

Президенты содружества рассмотрели большой пакет документов, касающихся сотрудничества по трем основным направлениям - экономике, безопасности и гуманитарной сфере.

По итогам минского саммита в части экономической интеграции подписан документ о ходе выполнения плана реализации важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности взаимодействия государств-участников СНГ в экономической сфере в 2003-2010 годах.

Вопрос стратегии СНГ взволновал первых лиц основательно. В Минске - почти все Президенты Содружества, даже главы Грузии и Украины, Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко, которые намекали на выход из организации. Нет только Туркменбаши. К слову, последний неформальный московский саммит был менее представительным - без глав Грузии, Украины, Армении и Туркмении. Многим президентам Содружества впору выписать читательские билеты в Национальную библиотеку. Для некоторых не впервой подниматься по ее ступенькам.

Еще накануне Президент Беларуси минский форум назвал судьбоносным. В очередной раз представлено много предложений по реформированию СНГ. В декабре будет 15 лет - как страны Содружества вместе. Пройденный путь белорусский лидер назвал непростым. Среди главных достижений то, что СНГ удалось предотвратить втягивание бывших республик советского союза в конфронтацию и сохранить нацеленность на сотрудничество. Только у Беларуси объемы торговли со странами СНГ в этом году превысят 20 миллиардов долларов. Однако Президент признал, что есть пробелы.

Александр Лукашенко: "Надо признать, что некоторые из поставленных задач оказались не реализованы. Это не означает, что они потеряли свою актуальность. Нам необходимо проводить более активную работу по углублению интеграции. В первую очередь - развивать взаимодействие с сфере экономики. В СНГ, к сожалению, зачастую дела отставали от принимаемых решений. Однако нельзя игнорировать тот факт, что наработки Содружества легли в основу Евразийского экономического сообщества. А военно-техническое сотрудничество обрело формат Организации Договора о коллективной безопасности. Несмотря на все сложности в деятельности Содружества, мы не должны останавливаться. Надо совмещать национальные и общие интересы, чтобы более эффективно распоряжаться имеющимся потенциалом Содружества. Разработать продуктивную модель взаимодействия СНГ продолжают поддерживать широкие народные массы. Есть все основания говорить о том, что мы еще не утратили кредит доверия населения. И это нельзя игнорировать".

Неделю назад все главы государств Содружества получили доклад о реформировании интеграционной структуры. Каждому было дано семь дней на обдумывание стратегии. Сегодня у глав государств общая дума о модернизации СНГ. В докладе не заложено каких-либо сенсационных предложений. Проект представлен нынешним председателем СНГ - президентом Казахстана Назарбаевым.

Президент Казахстана Н. Назарбаев: "Цель заседания в данном формате - обменяться мнениями по некоторым вопросам повестки дня, предварительно обсудить отдельные проекты документов. В частности, основными станут вопросы повышения эффективности деятельности СНГ, перспективы его развития".

О чем смогли и о чем не сумели договориться президенты в узком составе - пояснил председатель Исполнительного комитета СНГ Владимир Рушайло. В частности, по договорно-правовому оформлению госграниц к консенсусу президенты так и не пришли.

Владимир Рушайло: "Лидеры стран СНГ рассмотрели вопросы, касающиеся заявления глав государств-участников СНГ об активизации сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией и руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ. По этим вопросам приняты соответствующие решения".