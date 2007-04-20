Беларусь будет усиливать свою обороноспособность

Ее укрепление - один из ключевых вопросов для руководства страны, заявил Президент Александр Лукашенко 20 апреля во время отчета Государственного военно-промышленного комитета.

Во вступительном слове глава государства напомнил времена Советского Союза, когда существовала четкая система разработки, производства и поставки вооружения и военной техники. С распадом СССР она была разрушена. Президент особо подчеркнул важность того, что в Беларуси удалось остановить конверсию военного производства.

Президент подчеркнул, что предпринятые в свое время шаги по недопущению развала военно-промышленного комплекса сегодня приносят положительные плоды. Так, военно-техническое сотрудничество Беларуси с другими странами в последнее время значительно расширилось. В качестве подтверждения глава государства назвал свои недавние визиты в Оман и Индию. В ходе переговоров в этих странах тематика военно-технического сотрудничества была ключевой.

Расширению контактов с зарубежными партнерами способствовало и создание Государственного военно-промышленного комитета. Эта структура появилась в Беларуси три с половиной года назад. Сегодня Госкомвоенпром координирует работу более 180 организаций и предприятий, занимающихся продукцией военного назначения.

"Предполагалось, во-первых - максимально использовать отечественный военно-промышленный потенциал для решения задач в области ремонта вооружения. Во-вторых - улучшить работу по формированию и исполнению государственного оборонного заказа", - заявил Александр Лукашенко.