Беларусь будет укреплять связи с основными партнерами

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на рабочем совещании по вопросам внутренней и внешней политики.

На совещании также обсуждали приоритетные направления развития отечественной экономики на ближайшие 12 месяцев, вопросы дальнейшей ее интеграции в общую систему международных экономических отношений, наращивания экспорта и выхода на новые рынки сбыта белорусской продукции.



Александр Лукашенко подтвердил курс Беларуси как независимого государства на проведение в 2008 году многовекторной внешней политики. В стране также будут создаваться благоприятные условия для инвесторов.



По итогам совещания Президент поставил перед должностными лицами ряд задач, направленных на активизацию внешнеэкономической деятельности и повышение благосостояния граждан страны.