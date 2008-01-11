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Беларусь будет укреплять связи с основными партнерами

11 января 2008 16:36
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на рабочем совещании по вопросам внутренней и внешней политики.

На совещании также обсуждали приоритетные направления развития отечественной экономики на ближайшие 12 месяцев, вопросы дальнейшей ее интеграции в общую систему международных экономических отношений, наращивания экспорта и выхода на новые рынки сбыта белорусской продукции.

Александр Лукашенко подтвердил курс Беларуси как независимого государства на проведение в 2008 году многовекторной внешней политики. В стране также будут создаваться благоприятные условия для инвесторов.

По итогам совещания Президент поставил перед должностными лицами ряд задач, направленных на активизацию внешнеэкономической деятельности и повышение благосостояния граждан страны.

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