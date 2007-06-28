Беларусь будет сотрудничать с Россией с учетом интересов своего народа

Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым. Приветствуя гостя, глава белорусского государства отметил, что наша страна всегда выступала за теснейшую интеграцию с Россией.

Белорусский Президент и министр иностранных дел России обсудили широкий спектр торгово-экономических отношений, поговорили о проблемах союзного строительства. Сергей Лавров во время встречи заявил, что Россия готова к строительству Союзного государства с Беларусью на равноправной основе.

Беларусь и Россия едины в поддержании стратегической стабильности. Об этом заявили сегодня министры иностранных дел двух государств на встрече, посвященной 15-летию установления дипломатических отношений.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили свое намерение развивать практику двухлетних программ сотрудничества МИД Беларуси и России. Обсуждались и вопросы выравнивания прав граждан соседних государств, а также защита взаимных интересов субъектов хозяйствования.