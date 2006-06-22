Беларусь будет председательствовать на саммите ОДКБ

23 июня Беларусь будет председательствовать на саммите лидеров стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил журналистам после встречи с Президентом Александром Лукашенко генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. Председательство главы белорусского государства в Совете коллективной безопасности начнется с момента заседания президентов Армении, Беларуси, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в узком составе. Николай Бордюжа обсудил с Александром Лукашенко документы, которые рассмотрят главы государств.