Беларусь благодарна Армении за поддержку на международной арене

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Армению за поддержку на международной арене.

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в нашей стране Суреном Арутюняном (встреча состоялась по случаю завершения его дипломатической миссии) глава государства отметил: "Мы чувствуем помощь и поддержку не только лично вас, но и вашего государства в международных организациях, на всех мероприятиях. Даже когда Беларусь не просила, Армения как дружественное нам государство всегда помогала нашей стране".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Сурен Арутюнян 7 лет назад начинал свою дипломатическую миссию буквально с нуля. По словам Президента, "дорога в развитии тесных двусторонних контактов уже проложена". Об этом, в частности, свидетельствуют темпы роста взаимного товарооборота. Только за последнее время Беларусь поставила в Армению более 60 самосвалов. Как сказал Президент, это большие объемы, подтверждающие тенденцию роста торговли между двумя странами. Глава государства убежден, что без усилий и помощи со стороны посла Армении это было бы невозможно.

В свою очередь Сурен Арутюнян отметил, что поддержка Президента Беларуси, белорусского правительства стала основой для проведения линии на укрепление двусторонних взаимовыгодных белорусско-армянских отношений. "Семь лет работая в Беларуси, я всегда защищал ее интересы. И за все годы не было случая, чтобы я поколебался в отношении вашей страны и ее Президента", - сказал дипломат.

Для справки:

За последние годы наблюдается тенденция увеличения белорусско-армянского товарооборота. В, частности, по итогам 2005 года объем взаимной торговли составил около $15 млн. и превысил уровень 2004 года более чем на 38%. При этом экспорт увеличился более чем на 46%. За 3 месяца этого года показатель взаимной торговли возрос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005 года и составил $6,2 млн.