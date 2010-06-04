Беларусь-Азербайджан: подготовленные проекты в общей сложности потянут на сумму более миллиарда долларов

Беларусь и Азербайджан в ближайшие годы намерены взять миллиардную планку во взаимном товарообороте. Энергетика, сельское хозяйство, строительство и транзит. Именно эти направления в сотрудничестве двух стран считают перспективными Александр Лукашенко и Ильхам Алиев.

3 июня Президенты провели переговоры в рамках официального визита белорусского лидера в Баку. Вместе страны намерены выходить и на рынки третьих стран, а для этого нужно углублять производственную кооперацию и чаще встречаться бизнесменам.

У входа в Президентский дворец «Загульба» Александра Лукашенко ждал его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Президенты давнишние знакомые, хорошо знают друг друга. Алиев не единожды бывал в Минске, поэтому лидеры поздоровались тепло, не скрывая своего расположения друг к другу.

После протокольного церемониала, когда два лидера обходят роту почетного караула, практически началась часть деловая – Президент представил чиновников. Здесь и министры, главы ведомств, директора предприятий – фактически все важные направления коопераций наших экономик в лицах чиновников. Фотографирование на память. Затем, начало переговоров, пока что, только Президентов.

А обсудить лидерам было что. У нас хватает точек соприкосновения. В Азербайджане уже создан сборочное производство белорусских тракторов, грузовиков и автокранов, работает завод по выпуску оптики «БелОМА». Теперь прорабатывается вопрос по созданию СП собирающих технику, могилевские лифты, комбайны.

Кроме этого, весьма перспективной выглядит возможность участия в строительной сфере. В Азербайджане, к слову, сегодня строится много самых разных объектов, как в столице страны – Баку – так и в регионах. Наши специалисты, например, готовы поделиться опытов в возведении агрогородков. Есть предпосылки для участия в ремонте железнодорожных вагонов и бакинской линии метро.

В формате «один на один» Президенты пообщались, в общей сложности, несколько часов. Затем состоялось расширенное совещание с представителями министерств, ведомств и директоров предприятий. С формата «с глазу на глаз» оба лидера вернулись в замечательном расположении духа. Промежуточные итоги подвел Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев, Президент Республики Азербайджан:

– Я считаю, что ваш визит в нашу страну даст еще более сильный толчок для развития двусторонних отношений. Планируется подписание многих документов. Уже существует достаточно обширная юридическая база между нашими странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Многолетние добрые традиции тесного сотрудничества, взаимопомощи между нашими народами, не только живут, но и приобретают, особенно в последнее время, все больший размах в нынешних непростых условиях. Сегодня наши страны идут по пути укрепления государственности, создания мощного собственного государства.

С момента первого официального визита Александра Лукашенко в Азербайджан прошло три года. Тем не менее, за это время сделано немало. Наш Президент отметил, как сильно изменился тот же Баку. Город растет, строится, развивается.

Александр Лукашенко:

– Я Ильхаму Гейдаровичу не без зависти говорил о своих чувствах, которые меня охватывали спустя три года, все то, что происходит здесь в Баку и не только. Я ему говорю: ну что, наверное, разрешил Баку развалить и построить новый, сохранив лучшее старое? Везде краны, везде идет стройка. А модернизация здания, я правильно понял, что модернизация, и переспросил, может я ошибаюсь, когда вы из старых «хрущевок» делаете европейские дома, что я засомневался, я подумал, что это новые. Это дорогого стоит. Вы очень по-хозяйски все это делаете.

Товарооборот между нашими странами в прошлом году, несмотря на мировой кризис, увеличился по сравнению с 2008-м. Вырос он где-то на десятую часть. Впрочем, все равно возможный его ресурс гораздо больше. Президент считает очень перспективным сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, туризме и сфере высоких технологий. Собственно эти переговоры и определят пути нашего дальнейшего развития.

Ильхам Алиев:

– Очень перспективные сферы – энергетика, сельское хозяйство, строительство, туризм, сотрудничество в сфере высоких технологий. Так что я уверен, что будут очень хорошие результаты. Мы с вами сегодня основательно прошлись по двусторонней повестке, по региональным вопросам, международным делам.

Вообще, как отметил Александр Лукашенко, подготовленные проекты на ближайшую перспективу, а это несколько предстоящих лет, в общей сложности потянут на сумму более одного миллиарда долларов. Теперь, дело за их реализацией.

Александр Лукашенко:

– Честно говоря, я порадовался за вас. Вы нам люди не чужие. Не только, потому что мы с вами так сотрудничаем, а потому что получается у нас, и с вашим президентом, и с членами правительства, нормальный диалог.

Ильхам Алиев:

– Я лично очень рад. И нашей дружбе, и также тому, как эффективно и очень позитивно развиваются наши отношения. Мы всегда вам рады в Азербайджане и уверены, что ваш нынешний визит пройдет успешно, и запомнится хорошими результатами.

Беларусь еще предложила построить два-три завода по производству строительных материалов в Азербайджане. Обсуждались, также, совместные проекты по созданию новых высокотехнологичных производств. По окончании заседания, стороны подписали несколько соглашений, в частности, о поощрении и взаимной защите инвестиций, о сотрудничестве в области информационных технологий, науки, охраны окружающей среды и ряда других.

4 июня визит Александра Лукашенко в Азербайджан продолжится.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Баку, Азербайджан.