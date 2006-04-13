Беларусь - Азербайджан: перспективы сотрудничества

Закрытых тем в диалоге между Беларусью и Азербайджаном нет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в нашей стране Талятом Алиевым по случаю окончания его дипмиссии.У обеих стран есть обоюдное желание расширить существующее торгово-экономическое сотрудничество. По словам Александра Лукашенко, ранее двумя странами уже обсуждались проекты по развитию двусторонних контактов. На сегодняшний день их подготовка в стадии завершения.