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Беларусь - Азербайджан: перспективы сотрудничества

13 апреля 2006 07:00
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Закрытых тем в диалоге между Беларусью и Азербайджаном нет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в нашей стране Талятом Алиевым по случаю окончания его дипмиссии.У обеих стран есть обоюдное желание расширить существующее торгово-экономическое сотрудничество. По словам Александра Лукашенко, ранее двумя странами уже обсуждались проекты по развитию двусторонних контактов. На сегодняшний день их подготовка в стадии завершения.

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