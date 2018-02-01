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Башар Асад поблагодарил Беларусь за теплый приём сирийских детей и поддержку страны на международной арене

01 февраля 2018 20:02
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Новости Беларуси. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Беларусь за гостеприимство и теплый прием сирийских детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Башар Асад поблагодарил Беларусь за теплый приём сирийских детей и поддержку страны на международной арене -1

Слова признательности прозвучали на встрече с нашим послом в Сирии. Группа сирийских детей отдыхала в «Зубрёнке» две недели. За это время почти полторы сотни подростков познакомились с белорусской культурой и бытом.

Башар Асад поблагодарил Беларусь за теплый приём сирийских детей и поддержку страны на международной арене -3

Не только отдохнули, но и поправили здоровье. Помимо этой темы на встрече обсудили экономические вопросы. Также Башар Асад поблагодарил Беларусь за поддержку Сирии на международной арене.

Башар Асад поблагодарил Беларусь за теплый приём сирийских детей и поддержку страны на международной арене -5

# Фотофакт # Международное сотрудничество

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