Башар Асад поблагодарил Беларусь за теплый приём сирийских детей и поддержку страны на международной арене

Новости Беларуси. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Беларусь за гостеприимство и теплый прием сирийских детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Беларусь за гостеприимство и теплый прием сирийских детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слова признательности прозвучали на встрече с нашим послом в Сирии. Группа сирийских детей отдыхала в «Зубрёнке» две недели. За это время почти полторы сотни подростков познакомились с белорусской культурой и бытом.
Не только отдохнули, но и поправили здоровье. Помимо этой темы на встрече обсудили экономические вопросы. Также Башар Асад поблагодарил Беларусь за поддержку Сирии на международной арене.