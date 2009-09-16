Баррозу - глава Еврокомиссии еще на пять лет

Европейский парламент проголосовал за назначение Жозе Мануэла Баррозу председателем Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

Из 718 голосовавших депутатов 382 высказались «за», 219 - «против». 117 воздержались. Для Ж.М.Баррозу этот результат несколько хуже прогноза, но для утверждения главы Еврокомиссии требуется лишь простое большинство.

В своей краткой речи Ж.М.Баррозу поблагодарил депутатов за доверие, которое ему очень важно для выполнения «амбициозной программы действий, намеченной на ближайшие годы». Выразив особую благодарность выдвинувшей его Европейской народной партии (ЕНП), глава Еврокомиссии, тем не менее, подтвердил стремление работать со всеми политическими группами. «Моя партия - это Европа», - повторил он свой известный девиз. Баррозу обещал работать на благо «более сильной Европы, во имя свободы и солидарности», сообщает «Интерфакс-Запад».