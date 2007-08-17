Барьер для нелегалов

После вступления Польши, Литвы и Латвии в Шенгенскую зону в Беларуси прогнозируется рост нелегальной миграции.

Именно наша страна станет практически единственным коридором на Запад для непрошеных гостей. Своевременно поставить преграду на пути нелегалов - сегодня одна из важнейших задач для белорусских пограничников.

Уже в 2008 году Шенгенская зона вплотную приблизится к границе Беларуси. Переход на новые стандарты визовой политики Польши, Литвы и Латвии событие для Беларуси неоднозначное. Отрицательным эффектом может стать уменьшение потока белорусских туристов в Европу - естественная реакция на подорожание виз. Но реагируют не только граждане, но и посольства. Со временем ситуацию обещают стабилизировать.

Однако снижение потока туристов не единственное последствие присоединения наших соседей к Шенгенской зоне. Раньше между Беларусью и странами Евросоюза существовал своеобразный буфер - Литва, Латвия и Польша. А с нового года именно Беларусь станет практически единственным коридором на пути непрошенных гостей.

Преступная схема незатейлива - незаконно пройдя границы нашей республики с Польшей, Литвой и Латвией попасть в любую другую страну Евросоюза можно будет беспрепятственно. Впрочем, белорусские пограничники как всегда заблаговременно готовы дать нелегалам отпор.

Александр Тищенко, начальник пресс-службы Государственного комитета пограничных войск: "Прежде всего это усиление технической и првоохранительной составляющей. Мы готовимся и сможем дать адекватную реакцию на прогнозируемое увеличение нелегальных мигрантов. Совместно с российскими коллегами и коллегами из сопредельных государств, это совместные мероприятия."

В обустройство границ до 2011 года в рамках программы союзного государства планируется вложить около трех миллиардов российских рублей. Будет и полностью завершено обустройство границы Беларуси с балтийскими соседками. Три погранзаставы, восемь пограничных постов, обустройство трех военных городков, закупка пограничных вертолётов - пресечь преступность призвано самое новейшее оборудование и технологии.

Держать руку на пульсе событий и своевременно поставить преграду на пути нелегалов - сегодня одна из важнейших задач для белорусских пограничников. К тому же вовремя перекрыть канал нелегальной миграции гораздо дешевле, чем потом депортировать некредитоспособных незваных гостей.

