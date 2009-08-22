Барак Обама в отпуске потратит не менее 35 000 долларов

В пятницу президент США Барак Обама отправился с семьей в 10-дневный отпуск.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс, пару дней глава государства проведет в летней резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), а в воскресенье утром отправится на остров Мартас-Винъярд, расположенный у побережья штата Массачусетс.

Там президентская семья пробудет по 30 августа, проживая в арендованном поместье Blue Heron ("Синяя цапля") общей площадью около 12 гектаров, которое расположено у населенного пункта Чилма.

- Он будет отдыхать вместе с семьей, - отметил Роберт Гиббс. - На следующую неделю не запланировано никаких официальных мероприятий. Я полагаю, что он будет играть в гольф.

Пресс-секретарь белого дома обратился с просьбой к журналистам не докучать президенту и, в особенности, его дочерям - 11-летней Малии и 8-летней Саше.

По данным представителей агентств по продаже и аренде недвижимости, которые работают на острове Мартас-Винъярд, одна неделя проживания в подобных поместьях в летний период стоит от 25 до 35 тысяч долларов, сообщают «Вести».