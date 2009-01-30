Барак Обама раскритиковал топ-менеджеров Уолл-стрит

Президент узнал о премиальных в 20 миллиардов долларов, которые они выписали себе в период кризиса. Теперь коммерсантов ждёт жесткий разговор с президентом и главой Минфина. Тем временем, Барак Обама установил в Белом доме неформальные порядки. На субботние совещания можно приходить в джинсах, что было строжайше запрещено при Буше. А губернатору штата Иллинойс Роду Благоевичу объявлен импичмент. Он попытался продать место в Сенате. Одновременно сотрудники Госдепартамента подали в суд на Хиллари Клинтон, требуя признать неконституционным ее назначение госсекретарем.