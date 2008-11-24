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Барак Обама назовет имена ответственных за экономику США

24 ноября 2008 08:41
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Место Генри Полсона в Министерстве финансов может занять нынешний руководитель Федерального резервного банка Нью-Йорка Тимоти Гейтнер. Главой Национального совета по экономике возможно станет министр финансов в администрации Билла Клинтона Лоуренс Саммерс. А на пост министра торговли США прочат нынешнего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона. Сегодня же стали известны и имена помощников Обамы по связям с общественностью. Этот отдел в администрации нового президента возглавит Эллен Моран.

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