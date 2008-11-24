Барак Обама назовет имена ответственных за экономику США

Место Генри Полсона в Министерстве финансов может занять нынешний руководитель Федерального резервного банка Нью-Йорка Тимоти Гейтнер. Главой Национального совета по экономике возможно станет министр финансов в администрации Билла Клинтона Лоуренс Саммерс. А на пост министра торговли США прочат нынешнего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона. Сегодня же стали известны и имена помощников Обамы по связям с общественностью. Этот отдел в администрации нового президента возглавит Эллен Моран.