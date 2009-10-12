Азиатский внешнеполитический вектор Беларуси: государство Катар

Вопросы двустороннего сотрудничества с этой страной сегодня обсуждали Президент Александр Лукашенко и наследный принц Государства Катар Тамим бен Хамада аль-Тани.

Шейх из Катара в Беларуси находится с неофициальным визитом. В ходе встречи с белорусским лидером обсуждались перспективы торгово-экономических отношений двух стран и взаимодействие в сфере инвестиций.

Между Беларусью и Катаром в последнее время наметились хорошие перспективы сотрудничества. Об этом было заявлено ещё в апреле нынешнего года, когда Минск посетил Эмир Государства Катар шейх Хамад бен Халифа аль-Тани. Тогда две страны заявили, что намерены развивать взаимодействие в инвестиционной сфере, в плоскости высоких технологий и телекоммуникаций, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве и ряде других отраслей. Эмират проявляет интерес к инвестированию в нефтехимический комплекс, кроме этого прорабатываются возможности привлечения средств катарских компаний в белорусскую недвижимость, туризм и гостиничный бизнес.