Азербайджанцы обвиняют США в «политике двойных стандартов»

Сеть азербайджанцев США обратилась к Сенату с просьбой принять резолюцию по признанию территориальной целостности Азербайджана, а Карабахский регион назвать оккупированным. Поводом для призыва послужила резолюция N175 Сената США, которая признала территориальную целостность Грузии и назвала оккупированными Абхазию и Южную Осетию.

Р. Оруджев, корреспондент газеты «Зеркало.AZ»:

Западные политики почему-то весьма неравнозначно оценивают последствия этнотерриториальных конфликтов на постсоветском пространстве. Если необходимость восстановления территориальной целостности Грузии и Молдовы не вызывает абсолютно никаких сомнений у политиков Европы и США с самого начала 90-х годов, то в отношении принадлежности Нагорного Карабаха с тех же самых пор они почему-то позволяют себе двоякое толкование.

Что до разрешения конфликтов в Грузии и Молдове, западный мир признает применимость к ним лишь одного международного принципа - территориальной целостности государств. Когда же речь заходит об Азербайджане, то тут они почему-то сразу «припоминают» про еще один принцип - права народов на национальное самоопределение. Почему в таком случае в праве на самоопределение отказывают абхазам, южным осетинам и жителям Приднестровья, но признают такое право за армянами Нагорного Карабаха - совершенно непонятно.



